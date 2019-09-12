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Черепа древних жителей Казахстана изучат с помощью томографа

С помощью разработанного российскими учеными прибора можно будет рассмотреть мельчайшие детали останков
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© EPA/UWE ANSPACH

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" начали исследовать черепа людей первого тысячелетия, которые в 1980-е годы нашли на территории Казахстана. Полученные данные позволят больше узнать о людях, живших в первом тысячелетии нашей эры, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

В университет из архивного фонда Института археологии Российской академии наук (РАН) привезли 100 образцов. Ученые должны будут детально исследовать внутреннюю структуру костной и зубной ткани древних людей, живших в первом тысячелетии нашей эры.

По словам ученых, ранее подобные исследования провести было невозможно, поскольку не было необходимого оборудования. Однако сейчас это можно сделать с помощью микрофокусного рентгеновского томографа, который изобрели ученые "ЛЭТИ". Прибор позволяет рассмотреть детали трехмерного изображения исследуемых предметов размером от одного до пяти микрон. С его помощью специалисты изучат костную структуру экспонатов.

В первом тысячелетии из-за климатических и политических изменений народы начали массовую миграцию через степи нынешнего Казахстана в Европу. "Наша задача - изучить людей, которые жили на территории Евразии, понять специфику антропологического состава населения, их разнообразие, потому что это явно были люди разного происхождения. Нам важно понять: существовали ли надкультурные явления, которые их объединяли?" - отмечает сотрудник Института археологии РАН Мария Медникова.

Несколько лет назад с помощью ученых ЛЭТИ ученые Института археологии РАН исследовали уникальные находки - останки алтайских неандертальцев. В этот раз при помощи петербургских коллег они надеются разработать методику нового исследования на уровне популяции.

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