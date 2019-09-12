Медведев: оценивать динамику публикаций ученых стоит только по общепризнанным изданиям

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание, что оценивать динамику научных публикаций стоит только по авторитетным и общепризнанным журналам.

Открывая заседание правительства, он заметил, что одним из индикаторов федеральной целевой программы исследований и разработок по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса страны является количество публикаций в журналах. "Нужно только смотреть, что это за журналы, - предупредил глава кабмина. - Потому что очень часто эти журналы создаются только для того, чтобы в них провести несколько публикаций, а потом они умирают". "Это должны быть проверенные, настоящие научные журналы, признанные в мире, а не созданные под конкретный проект", - сказал премьер.

По его словам, правительство на своем заседании в четверг планирует принять решение о выделении средств на эту ФЦП. "Общий объем ее финансирования в этом году составит почти 22,5 млрд рублей", - напомнил Медведев. Он подчеркнул, что эта программа за первое полугодие исполнена с неплохим результатом - чуть менее 50%.