Эксперт рассказал о появлении "оазисов" на Ямале

ТОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) в ходе экспедиции на Ямал - в районы сибирской Арктики - обнаружили, что из-за вмешательства человека в экосистему этих районов и таяния вечной мерзлоты стали появляться "оазисы" из нехарактерных для этой территории растений. Это явление можно использовать в хозяйственной деятельности, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории "БиоГеоКлим" ТГУ Сергей Лойко.

Оазисы на месте карьеров

Этим летом, по словам Лойко, ученые ТГУ отправились в экспедицию на Ямал в район населенного пункта Сеяха, где ученые в рамках проекта Российского научного фонда изучают поросшие травой котловины высохших озер - хасыреев. В ходе экспедиции исследователи обнаружили бугры с мелкими озерами между ними, покрытые буйной растительностью. Как оказалось, это произошло из-за вмешательства человека в экосистему Арктики - "оазисы" выросли на месте, где раньше пытались обустраивать песчаные карьеры.

"Если человек нарушает мохово-лишайниковый покров, туда проникают семена травянистых растений большей высоты и "зелености". Они осушают почву, и после этого они почву преобразуют, делают ее более плодородной. Ну и при вмешательстве человека начинают таять многолетние подземные льды, которые годами копили минеральные питательные вещества. Они попадают в почву, вызывая обильный рост растительности", - рассказал научный сотрудник.

Он уточнил, что на месте бывших карьеров выросли нехарактерные для региона ромашки, одуванчики, маки, несколько видов полыни, злаки, осока, хвощ и ива, а в земле даже появились дождевые черви, которые являются редкостью для арктических регионов.

За последние 30 лет, по словам Лойко, число зеленеющих участков в вечной мерзлоте сильно выросло - сейчас этом процессу подвержено около 20% территории российской Арктики. Больше растений стало появляться в поймах рек, на месте высохших озер, на юге арктических регионов и в различных местах, где шла деятельность человека.

"Вдоль трубопроводов наблюдается "позеленение" - за счет утепляющего эффекта и еще за счет изменения биохимического состава почвы, она богаче становится. По городским территориям известны работы - на фоне застройки, вдоль дорог, на свалках и на местах выброса канализационных стоков. Все эти территории намного зеленее, чем окружающая их природная растительность", - отмечает собеседник агентства.

Плодоносная Арктика

Лойко уточняет, что бояться этого процесса не стоит. Он позволяет экосистеме арктических регионов развиваться. Более того, местные народы могут использовать его в своих целях, создавая плодородные почвы своими руками.

"Арктика может быть плодородной. Были опыты, когда в южной тундре овес выращивали. Кормовые травы там можно растить. На Ямале, например, уже весь ягель съели, а им зимой питаются олени. Со временем местным придется перейти на заготовку кормов для животных, и как раз и может помочь такой метод", - отметил Лойко.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ТГУ, точечные нарушения, вызванные антропогенным воздействиям, могут стимулировать не только расширение спектра произрастающих в Арктике растений, но и разнообразить фауну. Не исключено, что уже в ближайшие годы в арктической зоне появятся животные, для которых этот ареал не является типичным.