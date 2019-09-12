Экспедиция Северного флота нанесла на карты новые остров и пролив в Арктике

МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Экспедиция Северного флота подтвердила существование нового острова и нового пролива на Земле Франца-Иосифа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе флота, ранее эта территория считалась полуостровом, о существовании пролива было неизвестно.

"Ледник, соединявший остров с материком, растаял. Ранее пролив был покрыт снегом и льдом и не виден. Новые объекты отмечены на картах, информация будет доведена до мореплавателей, позже коррективы будут внесены на все официальные карты. Это уже не первое подобное открытие в текущем сезоне", - сказали в пресс-службе.

Участники экспедиции подтвердили образование нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля. Как сообщает пресс-служба, североморцы прошли новообразованным проливом из бухты Суровая в залив Гидрографов, провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения в нем.

Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа Юлиусом Пайером во время его первой санной экспедиции по архипелагу в марте 1874 года. Назван он был в честь австрийского астронома и члена Российской академии наук Йозефа Иоганна Литтрова. Несмотря на то, что на картах экспедиций Уолтера Уэлмана 1898-1899 годов и Энтони Фиала 1903-1905 годов был нанесен остров Литтрова, долгие годы считалось, что этот участок суши есть полуостров острова Галля.

Появление новых методов дистанционного зондирования Земли, связанных, главным образом, с космическими средствами, позволило ученым Московского государственного университета геодезии и картографии еще в 2006 году предположить наличие острова и пролива там, где на современных морских и топографических картах обозначен полуостров.

Через 145 лет после открытия этого участка суши военнослужащие Северного флота и ученые Русского географического общества в ходе экспедиции окончательно доказали наличие безымянного пролива шириной около 500 м и острова Литтрова площадью около 200 кв. км.