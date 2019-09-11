Владикавказский научный центр РАН будет развивать сотрудничество с учеными из Ирака

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Ученые Владикавказского научного центра Российской академии наук (ВНЦ РАН) будут развивать партнерские отношения с коллегами из Багдадского университета в области сельского хозяйства и геофизики, сообщил ТАСС врио директора Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров.

"Нас посетили представители Багдадского университета, и по результатам этого визита Владикавказский научный центр РАН готовит специальное соглашение о сотрудничестве с этим вузом. Наше партнерство предполагает совместные исследования и разработки, взаимный обмен учеными, совместные конференции и другие научные мероприятия как в области сельского хозяйства, так и в области геофизики", - сказал он.

Гостями Владикавказского научного центра стали доктор филологических и экономических наук, доцент кафедры русского языка Абдулла Валид Латиф и доктор сельскохозяйственных наук Аль-Азауи Нагам Маджид из департамента растениеводства, которые планируют изучить разработки ученых филиалов Владикавказского научного центра РАН, а именно Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства и Геофизического института, уточнил Чибиров.

"Мы также рассчитываем на совместную работу по гуманитарным проектам, которыми занимается Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований имени В. И. Абаева, одно из старейших научных центров кавказоведения на юге России. Иракские коллеги проявили особый интерес к международным научным конференциям, системе научных стажировок и к работе аспирантуры", - отметил собеседник агентства.

Ученые из Багдадского университета примут участие в международной научно-практической конференции "Опасные природные и техногенные процессы в горных регионах", которая состоится на базе Геофизического института во Владикавказе в конце сентября, добавил врио директора Владикавказского научного центра РАН.