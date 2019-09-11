Глава РАН: только треть публикаций российских ученых попала в топовые научные журналы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские ученые в прошлом году опубликовали 85 тыс. научных статей в базе данных Web of Science, однако только треть из них была размещена в топовых научных журналах. Об этом сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

Кроме статистики по статьям глава академии рассказал и информацию о российских научных журналах. "Из 300 журналов, которые внесены в Web of Science, только 4 входят в первую группу, и семь - во вторую", - сказал Сергеев.

Кроме того, по его словам, значительная часть публикаций российских ученых делается по результатам работ, выполненных за границей, куда отечественных специалистов приглашают зарубежные коллеги. Однако, как считает Сергеев, такие публикации не отражают российскую науку.

"Мы в нацпроекте "Наука" ставим задачу вхождения в пятерку ведущих стран. Мы войдем по числу публикаций, войдем в отдельно взятых направлениях, где мы и так в общем-то имеем неплохие показатели. Но, на наш взгляд, конечно, правильно в науке соревноваться по реальным показателям: это оснащенность рабочего места ученых, публикационная активность самых высоких категорий", - добавил президент РАН.

"Правительственный час" в Госдуме в среду прошел с участием министра науки и высшего образования Михаила Котюкова. Он был посвящен реализации нацпроекта "Наука" и совершенствования законодательного обеспечения научной и научно-технологической деятельности.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Согласно этому указу, проект должен быть реализован с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.