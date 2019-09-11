Потерявшим руки художникам ноги заменили пальцы рук. По крайней мере, так считает их мозг

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Необычные функции, заложенные в коре головного мозга, обнаружили британские ученые, которые исследуют возможности людей, оставшихся без рук. Они выяснили, что такие люди могут, работая одними ногами, стимулировать зону коры головного мозга, которая способна взять на себя функцию потерянных пальцев рук. Статья с результатами работы ученых опубликована в научном журнале Cell Reports.

В эксперименте, проведенном учеными Института когнитивных нейронаук Университетского колледжа Лондона, участвовали двое художников, которые лишились рук и рисуют только при помощи ног. В контрольную группу ученые включили девять здоровых людей. Всех участников эксперимента исследовали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Все ранее проведенные исследования показали, что зоны коры головного мозга напрямую связаны с разными частями организма человека. В частности, есть участки коры, которые пальцы рук человека. Ученые отмечают, что эту зависимость можно легко отследить при помощи МРТ.

При каждом прикосновении к пальцам рук исследователи могут четко улавливать раздражение того или иного участка коры. Но при прикосновении к пальцам ног в этих зонах на мониторе ничего не отображается. В случае с художниками, лишенными рук ученые, напротив, увидели необычную реакцию коры. Вместо зон, ответственных за пальцы ног, реакция отслеживается в зоне пальцев рук, которых подопечные лишились очень давно.

"Получается, - предполагает один из авторов работы Даан Весселинк, - что работа ногами способствовала стимулированию зон [коры мозга] пальцев нижних конечностей, заменивших художникам руки".

Открытие ученых можно будет использовать при проектировании роботизированных протезов конечностей. Перспектива пока выглядит фантастической, но в будущем управление протезами непосредственно из мозга человека выглядит многообещающим, заверяют исследователи.

"Мы должны изучить механизм, по которому организм человека приспосабливается к таким лишениям, как ампутация конечностей, - считает руководитель проекта Харриет Демпси-Джонс. - Основная идея - помочь мозгу лучше контролировать каждый "палец" протеза".