Минобрнауки готово пересмотреть сроки разработки нового закона о науке

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ готово пойти навстречу научному сообществу и отложить сроки внесения в правительство нового закона о науке, однако, не стоит затягивать с принятием этого документа, сказал в среду журналистам министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

Во вторник, 10 сентября, Российская академия наук (РАН) предложила отложить на два года внесение нового закона о науке в правительство, сдвинув эту дату с 2019 года на 2021 год. По мнению академиков, нынешняя версия документа нуждается в доработке, в том числе с учетом принятых в прошлом году национальных проектов.

"В прошлом году, сформировав нацпроект "Наука", мы предложили научному сообществу еще раз посмотреть на те формулировки законопроекта, на те предложения, которые были выработаны в предыдущие годы. Сегодня мы в принципе прошли очередной этап обсуждения. Но если научная общественность считает, что необходимо еще дополнительно анализировать эти предложения, первый опыт реализации нацпроекта, думаю, что мы пойдем навстречу научному сообществу, но я не говорю, что это будет 2021 год", - сказал Котюков.

Он добавил, что согласен с тем, что закон должен быть помощником в реализации задач научно-технологического развития страны. Но отметил, что не нужно затягивать его рассмотрение.

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" призван заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Разработчиком законопроекта, работа над которым началась в 2014 году, являлось Министерство образования и науки РФ, а после утверждения новой структуры правительства его разрабатывает Министерство науки и высшего образования. 7 июня министерство запустило обсуждение законопроекта на сайте краудсорсинговой платформы "ПреОбразование".

Международное сотрудничество

Котюков также сообщил, что, несмотря на введение ограничительных мер в адрес России, происходит расширение научно-технического сотрудничества нашей страны с другими государствами.

"Отдельные примеры ограничительного характера начинают появляться, но в целом мы констатирует расширение научно-технического сотрудничества. Недавно Российская академия наук подписала соглашение с американской академией о сотрудничестве и расширении контактов. У нас в прошлом году были подготовлены и подписаны дорожные карты развития научно-технического сотрудничества с Францией и Германией, они предполагают и развитие инфраструктуры, и подготовку молодых специалистов, проведение совместных исследований, совместных проектов", - сказал министр, отвечая на вопрос о международных контактах в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

В качестве еще одного примера расширения сотрудничества Котюков привел очередной этап конкурса "мегагрантов", когда в российских университетах и научных организациях создаются новые лаборатории под руководством ученых, имеющих общемировое признание, в том числе иностранцев.

"Могу сказать, что конкурс составил примерно 11 заявок на один грант, такого интереса ранее не было. Поэтому в целом мы констатируем повышение интереса и интереса ведущих исследователей к работе в России", - сказал Котюков.

"Правительственный час" с министром науки и высшего образования посвящен теме реализации нацпроекта "Наука" и совершенствования законодательного обеспечения научной и научно-технологической деятельности.

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