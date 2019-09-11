Котюков объяснил необходимость реформирования научных фондов России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Реформирование системы научных фондов в стране - Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) - призвана повысить их результативность и общую слаженность в работе, сообщил в среду журналистам министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Планируется повысить результативность и общую слаженность работы фондов поддержки научной деятельности. <...> Важно, чтобы эти фонды не дублировали, а дополняли друг друга. А программы, которые запускаются этими фондами, решали единые системные связанные задачи. Мы предложили систематизировать работу наших фондов, чтобы в центре внимания были интересы исследователей и приоритетные направления развития науки в стране", - сказал министр.

По его словам, сейчас динамично развиваются и РНФ, и РФФИ, и у каждого из фонда есть свои уникальные программы, которые доказали свою дееспособность и важность для работы в стране. Эти программы, как отметил Котюков, будут сохранены, и будет решено, на какой площадке их можно наиболее эффективно осуществлять. Также министр не исключил, что фондам будут поручены в ближайшее время новые задачи, которые будут обеспечивать научно-технологическое развитие России.

Во вторник, 10 сентября, на заседании президиума Российской академии наук (РАН) академики высказали опасение, что РФФИ в результате реформы может быть расформирован. Президиум РАН сообщил, что академия должна принять непосредственное участие в обсуждении планов реорганизации деятельности ведущих российских научных фондов. В связи с этим президиум РАН намерен обратиться в правительство.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан указом президента в 1992 году. Ежегодно 90 тыс. ученых участвуют в заявках на гранты РФФИ, 20 тыс. заявок становятся победителями. В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей.