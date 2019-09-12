Ученый: переход к зеленой энергетике возможен при пересмотре финансирования традиционной

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Смещение субсидирования на 10-30% от традиционных источников энергии в сторону возобновляемых сможет окупить глобальный переход к так называемой зеленой энергетике, считает председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг.

Выступая в среду на XXIV Всемирном энергетическом конгрессе в Абу-Даби он сообщил, что в 2019 году премия вручается известным ученым Халилу Амину (США) и Фреде Блобьергу (Дания) за технологии аккумулирования и передачи электроэнергии.

"Смещение субсидирования в сторону зеленой энергетики, устойчивое сельское хозяйство и землепользование, а также поддержка технологических решений в области производства, хранения и передачи энергоресурсов позволит не только ответить на этот вызов, но и позитивно скажется на решении экологических проблем", - приводит высказывания ученого Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия".

Субсидии на разведку, добычу и эксплуатацию ископаемого топлива оцениваются в $370 млрд в год, в то время как возобновляемые источники энергии финансируются почти в три раза меньше - около $100 млрд, сказал Чунг.

Он отметил, что проблема изменения климата усиливает неопределенную обстановку, складывающуюся вокруг роста спроса на продовольствие, энергоносители и водоснабжение. "Мы находимся в замкнутом круге: рост производства продуктов, энергии и воды усиливает климатический кризис. На сельское хозяйство и землепользование приходится около трети глобальных выбросов парниковых газов. С другой стороны, согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, экстремальные погодные условия, такие как периоды сильной жары, наводнения, засухи, подрывают системы водоснабжение одной четвертой части населения мира", - добавил Чунг.

О форуме и "Глобальной энергии"

Всемирный энергетический конгресс - международный съезд лидеров мировой энергетики, обсуждающий проблемы поддержания энергоресурсов и посвященный изучению наиболее важных тенденций в топливно-энергетическом комплексе. Это мероприятие Мирового энергетического совета (МИРЭС) является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости отрасли.

Следующий конгресс пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз" и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Ассоциация управляет международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует международную молодежную программу.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "Мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.