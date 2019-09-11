Ученые выяснили, почему по мере старения люди полнеют

СТОКГОЛЬМ, 11 сентября. /ТАСС/. Ученые определили одну из причин, из-за которых люди с возрастом легче набирают лишний вес. Это происходит из-за того, что в жировых тканях снижается эффективность одного из важнейших физиологических процессов - липидного обмена. Об открытии сообщает пресс-релиз Каролинского института (Швеция), статья с описанием работы опубликована в научном журнале Nature Medicine.

Исследователи в течение 13 лет наблюдали за изменениями в жировых тканях у 54 мужчин и женщин. За это время вес у некоторых из них увеличивался, уменьшался или оставался неизменным. Однако у всех участников эксперимента была одна общая черта - с годами уровень липидного обмена в жировых тканях снижался. Те участники наблюдаемой группы, которые не начинали есть меньше, чтобы скомпенсировать этот процесс, прибавляли в массе в среднем на 20%.

"Результаты впервые указывают на то, что процессы, которые происходят в жировых тканях, определяют изменение веса при старении вне зависимости от других факторов. Это может предоставить новые возможности для лечения проблемы лишнего веса и ожирения", - прокомментировал один из авторов исследования, Петер Арнер.

Ученые также отметили, что для того, чтобы в течение долгого времени сохранить небольшой вес, страдающим от ожирения нужно сочетать увеличенную физическую активность с метаболической хирургией.