СИДНЕЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Австралийские исследователи выяснили, что заменители мяса могут быть опасны для здоровья. Эти продукты, как правило, содержат слишком много соли, сахара и жира. Отчет о своей работе ученые опубликовали на сайте Института всемирного здравоохранения имени Джорджа.

Как установили исследователи, во время производства заменители мяса подвергаются значительной обработке и содержат большое количество соли. Это делает их вредными для организма человека. При этом более 2,5 млн австралийцев предпочитают их обычному мясу. «В одной порции таких продуктов как растительные бекон, гамбургеры и сосиски, а также веганских пирогов содержится до половины дневной нормы соли. В среднем, австралийцы потребляют вместе с альтернативными продуктами в три раза больше соли, чем нужно организму», — говорится в отчете. Также исследователи отмечают, что заменители мяса могут содержать слишком много жира и сахара.

Во время исследования ученые тщательно изучили 560 продуктов, заявленных как альтернатива мясу. Они выяснили, что наибольшее количество соли содержит растительный бекон (2 г. соли на 100 г. продукта), за ним следуют вегетарианский фалафель и растительные колбасы (1,3 г. соли на 100 г. продукта). По словам генерального директора Фонда борьбы с болезнями сердца Келли-Энн Джолли, это очень тревожные показатели, поскольку австралийцы потребляют всё большее количество заменителей мяса.

«Всё больше жителей страны предпочитают растительные продукты, и это очень позитивная тенденция. Но важно сосредоточиться на их качестве и источниках, поскольку употребление слишком большого количества соли связано с высоким кровяным давлением. Оно, в свою очередь, влияет на более чем шесть миллионов взрослых австралийцев и является основным фактором риска сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек», — сказала она.

Один из авторов исследования Клэр Фарранд считает, что Австралии нужно принять национальный стандарт содержания соли в продуктах, обязательный для всех предприятий пищевой промышленности. «В течение почти десятилетия никто не контролировал уровень соли в любом из альтернативных мясу продуктов, и в результате рынок оказался наводнен товарами с крайне высоким ее содержанием», — отметила она. Если регулярно употреблять продукты с высоким содержанием соли, они могут стать опасны для здоровья.

Специалисты посоветовали потребителям самостоятельно контролировать количество соли в своем рационе, делая выбор в пользу более простых растительных альтернатив мясу, таких как сыр тофу, бобы, чечевица, а также свежие овощи и грибы.