Котюков: свыше 7 тыс. аспирантов получат гранты на исследования в ближайшие годы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российское правительство профинансирует не менее 7 тысяч научных исследований аспирантов в ближайшие годы. На эти цели планируется выделить 17 млрд. рублей, сообщил в среду в ходе "правительственного часа" в Госдуме министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"С 2019 года запущена новая программа Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по поддержке исследовательских проектов, которые ведутся аспирантами под руководством своих научных руководителей. 1,5 тысячи грантов уже в сентябре будут предоставлены исследователям. Всего за предстоящие годы не менее 7 тыс. таких работ планируется поддержать и 17 млрд рублей направить на решение этой задачи", - сказал Котюков.

По словам министра, в России нужно серьезно модернизировать систему подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Прежде всего это касается программ аспирантуры. "Много критики в последние годы звучало в адрес этого института. Мы подготовили законопроект, целью которого является существенное увеличение научной составляющей подготовки аспирантов. Повышается и требовательность по подготовке и защите кандидатской диссертации", - сказал Котюков.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Этот указ должен быть реализован с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, которые определяются приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.