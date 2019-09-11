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По программе "кадрового резерва" Минобрнауки запланировало подготовить 150 специалистов

Первый этап ректорского "резерва" министерство уже сформировало
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ в ближайшие годы планирует подготовить не менее 150 перспективных руководителей для научных организаций и вузов. Об этом сообщил в среду в ходе "правительственного часа" в Госдуме глава ведомства Михаил Котюков.

"Стартовал конкурс на подготовку кадрового резерва руководителей научных и образовательных организаций. Наша задача - уже в ближайшие годы подготовить не менее 150 перспективных руководителей. И мы вместе с Российской академией наук (РАН) сформировали резерв для развития науки. За последние годы вместе с ректорским сообществом сформировали первый этап ректорского резерва", - сказал Котюков.

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Он добавил, что сейчас участники "кадрового резерва" начнут в единых группах учиться по самым передовым образовательным программам, а в дальнейшем смогут усилить руководящий состав ведущих образовательных и научных организаций.

"Правительственный час" с министром науки и высшего образования посвящен теме реализации нацпроекта "Наука" и совершенствования законодательного обеспечения научной и научно-технологической деятельности.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Согласно этому указу, проект должен быть реализован с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, которые определяются приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

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