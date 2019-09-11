По программе "кадрового резерва" Минобрнауки запланировало подготовить 150 специалистов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ в ближайшие годы планирует подготовить не менее 150 перспективных руководителей для научных организаций и вузов. Об этом сообщил в среду в ходе "правительственного часа" в Госдуме глава ведомства Михаил Котюков.

"Стартовал конкурс на подготовку кадрового резерва руководителей научных и образовательных организаций. Наша задача - уже в ближайшие годы подготовить не менее 150 перспективных руководителей. И мы вместе с Российской академией наук (РАН) сформировали резерв для развития науки. За последние годы вместе с ректорским сообществом сформировали первый этап ректорского резерва", - сказал Котюков.