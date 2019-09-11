Палеонтологи нашли следы шестого массового вымирания. Оно произошло 260 млн лет назад

Ранее палеонтологи выделяли пять событий, в ходе которых с лица Земли исчезло огромное количество видов. Это ордовикско-силурийское (443 млн. лет назад), девонское (372 млн лет назад), массовое пермское, или великое (252 млн лет назад), триасовое (201 млн. лет назад) и мел-палеогеновое (66 млн. лет назад). Массовое исчезновение видов из-за деятельности человека, происходящее сейчас, многие экологи называют шестым вымиранием. Однако, судя по исследованию палеонтологов из США и Китая, это определение может быть неверно.

Ученые выяснили, что в истории Земли было не пять массовых вымираний, как ученые думали раньше, а шесть. Еще одно глобальное исчезновение видов произошло в середине пермского периода, 260 миллионов лет назад. Об этом сообщает статья из научного журнала Historical Biology .

Авторы новой работы выяснили, что в пермском периоде было еще одно массовое исчезновение видов. Оно произошло около 260 миллионов лет назад. Ученые назвали вымирание гваделупским, в честь гваделупской эпохи – временного отрезка пермского периода, во время которого это событие произошло.

Причиной еще одного массового вымирания были извержения вулканического массива Эмэйшань, который сейчас располагается в южном Китае. По словам авторов работы, в результате в атмосферу попало большое количество парниковых газов, в частности, CO2 и метана. Это вызвало повышение температуры на планете, в океанах снизилось количество кислорода, и в результате погибло огромное количество как морских, так и сухопутных организмов.

По количеству исчезнувших видов гваделупское вымирание находится на третьем месте после массового пермского и ордовикско-силурийского. Масштаб события, отмечают авторы работы, позволяет отнести его к числу массовых вымираний. Таким образом, теперь нужно считать, что массовых вымираний за историю Земли было шесть. А то исчезновение видов, которое происходит сейчас, нужно называть уже не шестым, а седьмым.