Электрический угорь оказался тремя разными видами

Спустя 250 лет после открытия электрического угря ученые выяснили, что он представляет собой не один вид, а три. Кроме того, биологи узнали, что один из новых видов использует во время охоты рекордное напряжение в 860 вольт. Описание исследования опубликовал научный журнал Nature Communications.

Электрические угри обитают в реках на северо-востоке Южной Америки. Главная особенность этих рыб заключается в особых органах, расположенных вдоль всего их тела. Эти органы генерируют электрический разряд, с помощью которого рыбы защищаются от врагов или оглушают свою добычу. Максимальное зафиксированное напряжение при таком разряде – 650 вольт.

Европейцы впервые узнали о них от испанских конкистадоров, а первое описание вида сделал Карл Линней в 1766 году. Ученый назвал вид Gymnotus electricus, позже его переименовали в Electrophorus electricus. С тех пор ученые посвятили много времени исследованию этих рыб и обратили внимание, что обитающие в разных водоемах электрические угри порой серьезно отличаются друг от друга формой, генетически и даже по способности генерировать разряды.

Чтобы выяснить причины подобного различия, биологи из США, Бразилии и Швейцарии исследовали 107 электрических угрей из разных областей Южной Америки. Исследователи замерили части тела рыб, а также проанализировали их ДНК. Результат показал, что среди исследованных рыб есть представители не одного, а трех разных видов. Новые виды ученые назвали Electrophorus voltai и Electrophorus varii.

Различия между ними ученые нашли не только в ДНК, но и в местах обитания. Кроме того, Electrophorus voltai отличались от своих родственников еще и рекордным напряжением – оказалось, что они могут генерировать разряд в 860 вольт. Этот показатель превышает возможности не только электрических угрей, но и любых других организмов на Земле.

Ряд гипотез, выдвинутых в работе, еще нужно подтвердить в будущих исследованиях. В частности, ученые хотят узнать, почему разные виды электрических угрей генерируют разряды разного напряжения.

В заключение авторы работы добавляют, что обнаружение новых видов у настолько давно известного и большого (в длину электрические угри достигают 2,5 метров) организма говорит о том, что Амазония таит в себе огромное количество будущих открытий.