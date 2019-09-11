РФФИ объявил конкурс для молодых ученых с наставниками. Победители получат до 5 млн. руб

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. От 3 до 5 млн. руб. получат лучшие исследования молодых ученых с наставниками в области генетики, биомедицины, искусственного интеллекта и других областей в рамках конкурса от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Образовательного фонда "Талант и успех". Прием заявок начинается в среду и завершится 3 октября, сообщила пресс-служба РФФИ.

"РФФИ и Образовательный Фонд "Талант и успех" объявляют о проведении совместного конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными под руководством ведущего ученого - наставника ("Научное наставничество"). Максимальный размер гранта составит 5 млн рублей в год, минимальный - 3 млн рублей в год", - говорится в сообщении.

Заявки на конкурс принимаются по следующим направлениям: генетика, иммунология и биомедицина, вычислительная биология, психометрика, психология развития, когнитивная нейронаука, искусственный интеллект, схемы визуализации и компьютерная графика. Гранты будут выдаваться на два года. Список поддержанных проектов будет опубликован на сайте РФФИ до 13 ноября 2019 года.

В конкурсе могут участвовать научные коллективы от четырех и до восьми человек. В коллектив должны входить наставник возрастом не старше 60 лет. У руководителя должно быть не менее одной статьи, опубликованной с начала 2017 года в изданиях первого или второго квартиля (квартиль - категория научных журналов, которая определяется библиометрическими показателями, отражающими уровень цитируемости), индексируемых в международных базах данных Scopus. Кроме того, в группе должны быть аспиранты и молодые ученые со степенью кандидата наук, возраст которых не должен превышать 35 лет, и студенты, которые успешно проучились не менее двух лет в вузе.

Победители конкурса по результатам первого этапа выполнения исследовательских проектов должны будут подготовить и провести мастер-класс (презентацию, семинар) для школьников, участвующих в профильных сменах Образовательного центра "Сириус", а также серию лекций или семинаров для студентов, обучающихся в НТУ "Сириус". По итогам выполнения проектов коллектив должен опубликовать не менее двух статей в рецензируемых научных изданиях, индексированных в международных базах данных Web of Science, Scopus или РИНЦ.

Подробнее об условиях конкурса можно прочитать на сайте РФФИ.