Общего предка всех людей поселили в Южной Африке

Составив виртуальную модель черепа возможного общего предка всех людей, антропологи предположили, что, скорее всего, он жил в Южной Африке. Чуть меньший вклад в его формирование внесла восточно-африканская популяция наших предков. Статья с результатами исследования опубликована в Nature Communications .

Ученые до сих пор не определились с ответом на вопрос, как именно сформировался современный человек. Сейчас главенствуют две основные точки зрения — мультирегиональная теория эволюции человека и теория моноцентристов. Согласно первой современный человек сформировался в результате смешения разных видов приматов в разных областях Земли. Вторая утверждает, что современный человек полностью сформировался в Африке. Потом, в ходе миграции на остальные континенты, он вытеснил неандертальцев на окраины и ассимилировал их в незначительной мере.

Чтобы понять, как это происходило на самом деле, антропологи из Франции, Великобритании и Кении изучили 263 черепа, которые представляли собой образцы разных популяций наших предков и родственных им видов – Homo habilis, Homo georgicus, Homo ergaster, неандертальцев из разных регионов, а также ранних Homo sapiens. На основе данных об этих черепах ученые создали виртуальный череп вероятного общего предка всех людей.

Далее исследователи сравнили получившуюся "окаменелость" с наиболее полными образцами черепов пяти вымерших гоминид (предков человека) из южной, восточной и северной Африки возрастом от 130000 до 350000 лет. Таким образом ученые хотели понять, какую роль в формировании человека современного типа сыграли популяции из этих областей.

Оказалось, что череп из северной Африки был похож на виртуальный череп возможного общего предка человечества в наименьшей степени. Кроме того, он единственный из всех пяти образцов больше походил на останки неандертальцев. Череп из южной Африки, напротив, оказался похож на виртуального предка больше всех. Кости из восточной Африки тоже были похожи на него, однако в меньшей степени, чем их южноафриканский родственник.

Таким образом, работа ученых подтверждает теорию, согласно которой человек современного типа целиком сформировался в Африке, а по миру распространился уже после этого. Дальнейшее смешение с близкими родственниками - в частности, с неандертальцами - видимо, было незначительным и практически не повлияло на формирование нашей анатомии.