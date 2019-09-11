Созданы новые термометки для контроля качества замороженной рыбы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские ученые создали наклейки с особым химическим составом - термометки, которые позволяют контролировать качество замороженной рыбы. В России аналогов таким меткам нет, сообщила во вторник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

По словам разработчиков - специалистов Томского государственного университета (ТГУ) и компании "Криотех", - большая часть рыбы в России заготавливается на Дальнем Востоке. Ее транспортируют на машинах или поездом, а хранится она в разных складских помещениях. При этом сложно отследить, где и когда рыба испортилась из-за разморозки. "Поэтому у рынка есть запрос на универсальное средство контроля, которое невозможно подделать или изменить", - поясняется в сообщении.

Термометка создана на основе безопасных материалов. Если температура, в которой находится рыба, становится выше допустимых минус 18 °C, то метка в результате химической реакции необратимо меняет цвет с белого на зеленый. Особенность наклеек состоит еще и в том, что они активируются самостоятельно. Наклейка замораживается вместе с продукцией и в процессе этого переходит в рабочее состояние.

По данным пресс-службы Минобрнауки, существующие в США и Китае аналоги нужно активировать принудительно. Кроме того, томская термометка существенно дешевле - 20 рублей против 120 рублей у иностранных компаний. В настоящее время томские специалисты выпустили опытную партию термометок.

Разработка создана при поддержке первого в РФ университетского венчурного фонда.