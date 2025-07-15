Профессор Поуис: выживаемость после рака продолжит увеличиваться

"В своем заключительном интервью перед отставкой с поста медицинского директора Национальной службы здравоохранения Англии он сказал: "Мы на пороге золотого века по части лечения очень многих видов рака. Люди с этим диагнозом живут все дольше и выживают все чаще, и мы излечиваем многие формы рака, и этот прогресс продолжится", - пишет The Telegraph.

В настоящее время, как пишет издание, в Великобритании диагностируется порядка 385 тыс. онкологических заболеваний в год, предположительно, около половины британского населения рано или поздно доживает до онкологического диагноза. Однако благодаря успехам онкологии уже половина пациентов доживает до 10-летнего срока после диагноза (в 1970-е годы - лишь около четверти больных), а среди женщин, больных раком молочной железы - уже трое из четверых.

Как подчеркнул доктор Поуис, в наши дни рак - уже не смертный приговор. Среди успехов онкологии он выделил иммунную и медикаментозную терапию, а также раннюю диагностику. После успешных генетических тестов больному теперь назначается индивидуальное лечение в соответствии с его генами, и это, по мнению доктора, можно считать своего рода революцией.

"Врачам в ближайшие 40 лет достанется гораздо меньше некоторых болезней, на которые я насмотрелся за свои 40 лет работы. Особенно я надеюсь на то, что рак легких станет куда более редким явлением благодаря нашим успехам. Мы не можем предотвратить все виды рака, но некоторые из них мы несомненно можем предотвратить", - рассказал доктор Поуис.

Надежду на успехи в борьбе с раком легких в ближайшие годы Поуис связал с вакцинами, которые разрабатываются индивидуально на основе генов пациента, но также и с запретом на продажу сигарет будущим молодым поколениям. Он также сравнил успехи современной онкологии с успехами вирусологии в борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, достигнутыми в последние 40 лет.