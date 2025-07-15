В Баренцевом море Арктический плавучий университет начал отбор проб на микропластик

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Ученые начали отбор проб морской воды и донных отложений на микропластик в Баренцевом море в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2025). Как сообщила ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" заведующая лабораторией "Пластиклаб" Российского государственного гидрометеорологического университета Александра Ершова, в 2025 году исследователи будут определять взаимосвязь между содержанием микропластика и стойких органических загрязнителей в компонентах морской среды.

"Новый вектор наших исследований, мы не только сам микропластик ищем в водной среде, в донных отложениях Баренцева моря, но и сфокусировались на дополнительных исследованиях, которые посвящены определению стойких органических загрязнителей в этих же средах. Известно, что различные виды стойких органических загрязнителей ассоциированы с пластиком: они могут быть частью пластика, могут "прилипать" к нему в ходе жизнедеятельности пластиковых предметов. Сейчас перед учеными всего мира стоит новая задача понять, насколько они действительно связаны, есть ли связь между концентрацией микропластика и этих химикатов в окружающей среде, что между ними происходит", - сказала Ершова.

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) - это токсичные органические соединения, устойчивые к разложению, они могут длительное время оставаться в окружающей среде. К ним относятся некоторые пестициды, промышленные химикаты, продукты сжигания и химических процессов. Пробы на СОЗ будут анализировать в Новосибирском институте органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН.

Циркуляция микропластика в Баренцевом море

Как отметила Ершова, из морей Российской Арктики Баренцево наиболее загрязненное, здесь концентрация микропластика значительно выше, чем в других арктических морях. При этом отмечается значительная изменчивость концентраций микропластика в Баренцевом море, и показатели отличаются в его разных частях. Чем ближе к Кольскому полуострову, тем концентрация микропластика выше. В этом районе основные источники загрязнения от судоходства, кроме того, пластик из Атлантики приносит Мурманское течение. "Но также у нас достаточно высокие концентрации микропластика и на севере Новой Земли. Это подтверждается нашими многолетними наблюдениями. Если вдоль Мурманского побережья мы определяем до 20 частиц на кубометр морской воды, то на севере Новой Земли, в зоне действия так называемого "тупика", где атлантические течения упираются в Новую Землю, вынося значительное количество пластика на берега, мы наблюдаем концентрации 8-10 частиц на кубометр", - добавила собеседница агентства.

При этом концентрация микропластика в Баренцевом море остается постоянной, пока исследователи не фиксируют роста его содержания. Но это связано с тем, что пластиковые частицы постепенно погружаются в водную толщу и оседают на дно.

"И там происходят очень сложные процессы. Эти частицы оседают, потом поднимаются на каких-то горизонтах. Но очевидно, все равно рано или поздно происходит их захоронение в донных отложениях. Именно поэтому мы сейчас активно сосредоточены именно на донных отложениях, чтобы понять, сколько же там накоплено и насколько меняется там концентрация микропластика", - добавила Ершова. Пока нет данных, сколько накоплено микропластика на дне Баренцева моря, исследования только начались.

О рейсе АПУ

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.