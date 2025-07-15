В Сочи обнаружили барельеф с танцующими фигурами на дольмене

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Уникальная для Западного Кавказа художественная барельефная композиция обнаружена и исследована на фасадной плите дольмена (древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов группы) "Чумаки" в Большом Сочи. На барельефе изображены три танцующие, предположительно, лезгинку фигуры, сообщил ТАСС заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории Андрей Кизилов.

"Обнаружена уникальная для Западного Кавказа художественная барельефная композиция. Барельефные петроглифы нанесены на фасадной плите составного дольмена группы "Чумаки", расположенного в бассейне реки Цусхвадж Лазаревского района Большого Сочи. Барельеф состоит из трех антропоморфных фигур, изображенных в танце. Два крайних персонажа изображены в зеркальных позах, одна рука которых протянута в сторону центральной фигуры, а вторая согнута в локте и опущена вниз. Центральная фигура изображена с опущенными руками", - сказал он.

Барельеф обнаружен на дольмене, не включенном в реестр краевого управления госохраны объектов культурного наследия, младшим научным сотрудником сектора историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Константином Глазовым и научным сотрудником сектора археологии отдела истории Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ) имени Т. М. Керашева Михаилом Кудиным. Это произошло в процессе работы по созданию к 2026 году реестра дольменов Большого Сочи, уточнил собеседник агентства.

По словам ученого, изображенный на фасадной плите дольмена танец напоминает кавказскую лезгинку.

"Обнаружение композиции стало возможным благодаря применению новых цифровых технологий, включающих фотограмметрию и последующую 3D-обработку с использованием теневой и бликовой картины в косых лучах виртуальных источников света с применением градиентных процедурных карт. Это позволяет четче проявить барельефные изображения и выявить плохо сохранившиеся фрагменты. Применение данной технологии открывает новые возможности обнаружения художественных композиций не только на новых, но и на давно известных памятниках", - пояснил Кизилов.

Новые цифровые технологии также применялись при исследованиях первой барельефной композиции антропоморфных и зооморфных фигур, которую исследователи обнаружили в 2024 году на дольмене хребта Мизегух в Большом Сочи. Барельефные петроглифы были практически не различимы при обычном освещении и проявились только при так называемом "рисующем свете", то есть при освещении косыми лучами мощного фонаря рельефной поверхности стены дольмена. На ней была изображена сцена загонной охоты на оленей, - сюжет был широко распространен с глубокой древности на всей территории Евразии, но в барельефной технике на мегалитах Кавказа встретился впервые, добавил собеседник агентства.

О дольменах Большого Сочи

Как ранее сообщал ТАСС Андрей Кизилов, строители дольменов на территории современного Большого Сочи жили в середине бронзового века, около 3,5 тыс. - 4,5 тыс. лет назад. На сегодняшний день на территории Большого Сочи зафиксировано более 400 дольменов.

Сотрудники сектора историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН составляют реестр всех дольменов Большого Сочи, работа вошла в рамки госзадания. Каталог дольменов с использованием геоинформационных систем, который даст специалистам сведения о точном месторасположении всех зафиксированных мегалитов с указанием их типологии, описанием состояния, будет создан в 2026 году.