Ученые РФ и КНР до конца 2025 года обменяются данными фотоловушек

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Российские и китайские специалисты, работающие в созданном год назад трансграничном резервате для амурского тигра и дальневосточного леопарда "Земля больших кошек", до конца года планируют обменяться фото- и видеоинформацией, чтобы сообща подсчитать численность мировой популяции дальневосточного леопарда. Об этом ТАСС сообщил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"Работа по реализации инициативы трансграничного резервата "Земля больших кошек" продолжается. Сейчас российские и китайские специалисты находятся на этапе согласования формата обмена данными с фотоловушек. Это важный и тонкий процесс, так как речь идет о скоординированной работе особо охраняемых природных территорий двух стран: национального парка "Земля леопарда" и заповедника "Кедровая падь" с российской стороны, а также Северо-восточного национального парка тигра и леопарда в КНР. <…> Ожидается, что до конца года состоится обмен фото- и видеоинформацией с обеих сторон", - обозначил Бардюк.

Собеседник добавил, что уже налажено прямое взаимодействие между специалистами, ведется регулярная онлайн-коммуникация. До конца лета запланирован визит представителя ФГБУ "Земля леопарда" в Китай для дальнейшего углубления сотрудничества. Запланированный обмен данными позволит впервые провести совместный и наиболее полный подсчет численности мировой популяции дальневосточного леопарда, а также уточнить данные по амурскому тигру, в том числе по тем редким особям, которые могут переходить границу - "двойным гражданам".

В мае прошлого года Российская Федерация и Китайская Народная Республика создали первый в мире трансграничный резерват для амурского тигра и дальневосточного леопарда. Соглашение между РФ и КНР о создании резервата было подписано главами профильных ведомств - главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и главой Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Гуань Чжиоу - в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Новый резерват включает территории национального парка "Земля леопарда", заповедника "Кедровая падь" России и Северо-восточного национального парка тигра и леопарда Китая. Границы вошедших в резерват природных территорий останутся неизменными.