В РФ создали клинические калькуляторы для выбора тактики лечения диабета

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали комплекс цифровых помощников - клинических калькуляторов для оптимизации диагностики и выбора тактики терапии сахарного диабета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Пациентов старших возрастных групп отличает <…> наличие гериатрических синдромов, что порой вызывает сложность для формирования лечебно-диагностической тактики у врачей общей практики, терапевтов и специалистов другого профиля. Чтобы облегчить работу врачам, сотрудники нашей кафедры создали клинические калькуляторы, направленные на оптимизацию и персонализацию диспансерного наблюдения, программ диагностики, терапии и реабилитации таких пациентов", - приводятся в сообщении слова заведующей кафедрой эндокринологии и гериатрии СамГМУ Светланы Булгаковой.

По информации пресс-службы, в клинических калькуляторах предусмотрены расчет персонализированных целевых значений гликемического, липидемического и гемодинамического контроля сахарного диабета с учетом возраста, имеющихся осложнений и риска гипогликемий, расчет кардиоваскулярного риска на основании общепризнанного алгоритма SCORE2, а также расчет риска быстрого прогрессирования хронической болезни почек на основании оригинальной методики, разработанной кафедрой эндокринологии и гериатрии.

"Особый акцент в системе цифровых помощников сделан на персонализации тактики оказания медицинской помощи пожилым пациентам с сахарным диабетом второго типа. Это наиболее сложная и деликатная когорта в клинической практике врача-эндокринолога", - уточнил ассистент кафедры эндокринологии и гериатрии СамГМУ Николай Первышин, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметил Первышин, важнейшей особенностью разработанной системы цифровых помощников является то, что ее применение в повседневной клинической практике не требует от врача дополнительных затрат времени во время амбулаторного приема. "В условиях ограниченного времени амбулаторного приема сложно провести комплексную оценку всех существенных факторов. В такой ситуации применение цифровых помощников повышает эффективность лечебных мероприятий", - подытожил он.