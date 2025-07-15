В Новосибирске разработали технологию восстановления лопаток газотурбинных двигателей

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Ученые Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Новосибирского государственного университета разработали метод восстановления лопаток газотурбинных двигателей. Технология запатентована и внедряется в промышленность, сообщили в пресс-службе вуза.

"Наш новый метод позволяет восстановить сильно изношенные участки рабочих лопаток газовых турбин, полностью сохранив изначальные эксплуатационные характеристики изделия. Для этого мы применяем особый режим лазерного импульсно-периодического воздействия, позволяющий формировать на поверхности прочные защитные слои металла или керамических композитов", - приводит пресс-служба слова высшего научного сотрудника центра НТИ Александра Маликова.

Традиционные способы наплавки перегревают чувствительные зоны деталей. Новый подход включает формирование защитного слоя перед основным этапом, что сохраняет геометрию лопатки и обеспечивает прочное сцепление восстановленного материала с основой. Разработка снижает стоимость ремонта и повышает ресурс газотурбинных установок, которые применяются в авиации, энергетике и газотранспортной инфраструктуре. Ранее Россия частично зависела от зарубежных технологий в этой области.

По словам Маликова, производство турбинных лопаток - одна из десяти ключевых технологий в мире, которой владеют лишь четыре страны: США, Великобритания, Франция и Россия. В условиях ухода иностранных компаний внедрение собственных решений критически важно для промышленной независимости. Исследования велись с применением синхротронного излучения для анализа фазового состава материалов. В дальнейшем эксперименты продолжатся на Сибирском кольцевом источнике фотонов, где запланирован ряд профильных исследований.