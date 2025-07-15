В Красноярске разработали дроны для работы в условиях отсутствия связи

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/. Студенты и преподаватели Университета Решетнева в Красноярске разработали уникальные специализированные дроны, предназначенные для работы в условиях отсутствия стабильной связи. Такая группировка может работать в условиях Крайнего Севера, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Команда студентов Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева под руководством Виктора Белослудцева разработала инновационный проект "Группировка беспилотных авиационных систем - Партизан". Разработка включает два специализированных мультироторных дрона, предназначенных для работы в условиях отсутствия стабильной связи", - сообщили в пресс-службе.

По данным разработчиков, в состав комплекса входит дрон-ретранслятор с уникальной системой передачи данных, оснащенный мощной всенаправленной антенной и увеличенным аккумулятором и многофункциональный беспилотник для мониторинга и доставки грузов массой до 5 кг в труднодоступные районы. "Особенностью проекта является полностью самостоятельная разработка. Данная группировка беспилотников не имеет прямых аналогов на рынке. Она сочетает мобильность и автономность работы в полевых условиях, возможность быстрого развертывания временной сети связи, адаптивность к различным климатическим условиям Сибири и Крайнего Севера. Такие устройства нужны, например, в работе экстренных служб в Арктике", - пояснили в пресс-службе вуза.

По словам научного руководителя проекта Виктора Белослудцева, такие беспилотники способны решать реальные производственные задачи. "Особенно ценно, что все решения созданы с учетом специфики сибирского региона. Мы используем компоненты и программное обеспечение, адаптированные именно под наши суровые реалии. Это гарантирует, что беспилотники максимально эффективно справляются с задачами геологоразведки, картографирования и доставки грузов в труднодоступные районы", - пояснил Белослудцев.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.