Летающую лабораторию с двигателем ВК-800 впервые испытали в полете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Летающая лаборатория на базе самолета Як-40 СибНИА имени С. А. Чаплыгина с двигателем ВК-800 разработки Уральского завода гражданской авиации (АО "УЗГА") впервые испытана в пролете. Время полета составило 934 секунды, сообщили в пресс-службе АО "УЗГА".

"Летающая лаборатория на базе самолета Як-40 СибНИА им С. А. Чаплыгина совершила первый испытательный полет с двигателем ВК-800, разработанным АО "УЗГА". Время полета составило 934 сек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках испытаний оценивались характеристики двигателя ВК-800 при различных режимах полета. Относительная высота полета составила до 700 м, истинная скорость - до 340 км/ч. По словам инженеров-испытателей, по итогам первого полета двигатель ВК-800 продемонстрировал устойчивую работу, все системы работали штатно.

В пресс-службе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина отметили, что новый российский турбовинтовой двигатель ВК-800 предназначен для самолета ЛМС-901 "Байкал". Ожидается, что результаты испытаний позволят приступить к следующему этапу - сертификационным испытаниям, а также к подготовке к массовому производству двигателя ВК-800.

Российский турбовинтовой двигатель ВК-800 имеет стандартную схему: центробежный компрессор, противоточная камера сгорания, одноступенчатая турбина компрессора и двухступенчатая свободная турбина.