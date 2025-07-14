Найдены нейронные механизмы усиления положительных эмоций

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Ученые из Москвы и Новосибирска выяснили, что части участка мозга в нижней части лба по-разному активируются при работе с положительными эмоциями. Это открытие расширяет понимание работы мозга в социальных ситуациях и открывает новые возможности для лечения эмоциональных расстройств, сообщает издание СО РАН " Наука в Сибири ".

Социальные эмоции формируются в процессе общения человека с другими людьми: например, чувства радости и горечи, стыда, вины, гордости, зависти, доверия и сочувствия. Как отмечает издание, сейчас исследования фокусируются на процессах регуляции негативных эмоций, а регуляция положительных эмоций, особенно в социальном контексте, изучена гораздо меньше. При этом именно трудности с регуляцией положительных эмоций - это ключевой симптом депрессии, известный как ангедония.

"Мы наблюдаем, что при регуляции положительных эмоций, то есть при их осознанном усилении в широком спектре положительных социальных ситуаций, активность зоны, также участвующей в подавлении негативных эмоций, ослабляется. Хотя в целом в этой зоне активность усиливается, как и при отрицательных эмоциях, мы обнаружили, что в правом полушарии ее активность в отдельном паттерне, наоборот, снижается. Таким образом, функция этой зоны разделилась между полушариями и паттернами: левая и часть правого полушария ведут себя привычно, а другая часть правого полушария - иначе, что оказалось для нас неожиданным", - цитирует "Наука в Сибири" одного из авторов исследования Юрия Ковша.

Исследование проводилось с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) - метода, позволяющего наблюдать за активностью областей мозга во время выполнения целевых задач. В нем приняли участие 20 здоровых женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Участникам показывали социальные аффективные изображения (эмоционально окрашенные), отобранные из нескольких международных баз данных.

"С каждым участником эксперимента общался психолог, он подробно объяснял задачу и стратегию регуляции эмоций. Затем во время выполнения задания испытуемый проходил сканирование в МРТ-томографе, а после оценивал набор изображений вне томографа. Также собирались индивидуальные показатели: уровень депрессии, тревожности и умение контролировать эмоции", - цитирует издание одного из авторов исследования Дмитрия Безматерных.

После этого ученые проводили анализ психометрических показателей, данных нейровизуализации МРТ и функциональных связей между различными регионами мозга. Это позволило изучить взаимодействие ключевых зон головного мозга при выполнении задачи регуляции положительных социальных эмоций.

"Мы построили модель взаимодействий, которая показала, что регуляция положительных социальных эмоций связана с верхней лобной извилиной - регионом когнитивного контроля этих эмоций. Эта зона оказывает влияние на переднюю правую префронтальную кору и ослабляет ее активность. Мы не просто зафиксировали факт ослабления, но и выявили механизмы, лежащие в основе этого процесса", - приводит "Наука в Сибири" слова Безматерных.