Росмолодежь выделит гранты на создание научного кино, подкастов и шоу

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июля. /ТАСС/. Молодые популяризаторы науки смогут получить до 1 млн рублей на реализацию проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра молодых исследователей "Полюс", Росмолодежь выделит гранты на создание научно-популярных фильмов, научных подкастов, роликов и другие проекты. С 30 сентября по 3 октября в Архангельске будет проходить Всероссийский форум молодых ученых "Полюс".

"Участники Всероссийского форума молодых ученых "Полюс" платформы Росмолодежь.Форумы смогут стать участниками конкурса Росмолодежь.Гранты и получить до 1 млн рублей на реализацию своего проекта. Подать заявку на участие в грантовом конкурсе можно до 15 сентября на сайте", - сказали в пресс-службе.

Регистрация на форум продлится до 30 июля. Форум пройдет по трем направлениям, одно из них - "Популяризаторы" - соберет 150 исследователей, журналистов, режиссеров, продюсеров, лидеров общественного мнения. "У нас планируется очень насыщенная программа направления. Будет два больших блока: один будет посвящен киноискусству - для тех, кто хочет рассказывать истории большой зрительской аудитории на больших экранах художественно, эмоционально, захватывающе. Это будет направление для тех, кто любит кино и хочет в нем себя попробовать, - отметила руководитель трека, режиссер и сценарист Анастасия Ломакина. - Второй блок для тех, кто видит себя "звездой интернета", кто хочет записывать подкасты и снимать шоу, создавать вирусные ролики и интересный контент и, конечно, популяризировать науку и исследования для пользователей интернета".

Трек будет проходить в формате проектной мастерской, результатом которой станут сценарные заявки научно-популярных фильмов, концепты научных блогов и шоу, проекты мероприятий для популяризации отечественных исследований.

Кроме того, участники форума молодых ученых "Полюс" получат возможность принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи и получить до 1 миллиона рублей на реализацию проекта. Молодые ученые смогут подать заявку в одну из восьми номинаций. "Грант дается на проекты, которые заявляют участники, это могу быть разные форматы: от мероприятия до подкаста. Направленность зависит от номинации", - рассказал ТАСС руководитель центра Олег Минчук. Две номинации - "Вклад в будущее" и "Развивая атом" - особенно важны для форума "Полюс", так как направлены на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, реализацию научно-технических достижений атомной отрасли, развитие занятости молодежи в атомных городах и популяризацию атомных технологий.

Организаторами форума выступают Центр молодых исследователей "Полюс" и Федеральное агентство по делам молодежи. Генеральный партнер форума - ОЭЗ ППТ "Алабуга".