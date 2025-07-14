Причину сниженной мотивации студентов нашли в их детстве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские ученые выявили связь между чрезмерным контролем ребенка со стороны родителей в детские годы и его низкой мотивацией к учебе в университете. Об этом сообщила пресс-служба МГУ им. М. В. Ломоносова, представители которого вошли в состав группы исследователей.

Психологи опросили почти 300 студентов. Те, кто оценивал поведение родителей в свои детские годы как контролирующее, имели высокий уровень демотивации к учебе и сравнительно более низкий средний балл, чем другие участники. Авторы считают, что именно сниженный интерес к образованию влиял на успеваемость студентов.

"Ученые пришли к выводу, что чрезмерное контролирующее поведение родителей по отношению к детям связано с их последующей низкой мотивацией в студенчестве", - уточнили в МГУ.

Профессор кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Тамара Гордеева указала на важность разделения понятий контроля как инструмента регуляции деятельности и психологического контроля. Последний предполагает, что родители добиваются желаемого поведения ребенка с помощью манипуляций и давящих тактик, которые вызывают у него чувство вины и страх перед наказанием.

"Именно такой [психологический] контроль оказывается вреден для академических результатов", - заключила она.