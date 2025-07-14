Создана компактная взрывная пушка для исследования прочности

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Ученые из Новосибирска создали компактную взрывную пушку для исследования динамической прочности материалов в условиях экстремальных нагрузок. Разработку планируют использовать в авиакосмической отрасли и энергетике, сообщили в пресс-службе ЦКП "СКИФ".

"На сегодняшний день, для воссоздания экстремальных нагрузок используются взрывные устройства или баллистические пушки (пневматические, пороховые, двухступенчатые), которые метают ударник со скоростью до 4 км/с. Но такие установки имеют большие размеры (от 4 до 20 м), дороги в использовании и сложны в эксплуатации на источнике синхротронного излучения. Созданная компактная взрывная пушка может стать более дешевой и удобной в использовании альтернативой для проведения динамических экспериментов", - говорится в сообщении.

Благодаря универсальному корпусу есть возможность проводить исследования одновременно четырьмя различными способами.

По данным пресс-службы СКИФа, взрывная пушка представляет собой компактный ствол длиной 40 мм и внешним диаметром 40 мм, т.е. по размеру в 100 раз меньше аналогов. 20-миллиметровый ударник вылетает из ствола под действием взрывчатого вещества, и разгоняется до максимальной скорости на дистанции в 5 мм. Образец разрушается под действием ударной волны, а система диагностики анализирует этот процесс. Эксперименты со взрывной пушкой планируется проводить на станции Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов".