В России создали координационный совет по развитию отечественных фарминноваций

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по развитию отечественных инноваций в фармацевтической индустрии, в который вошли представители Минздрава, Минпромторга и Минобрнауки РФ, а также компания "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр", создали в России. Об этом сообщает пресс-служба "Иннопрактики".

Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между пятью сторонами.

"Цель соглашения - запуск системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу на линиях собственной разработки, от поиска биомишеней до выхода на международный рынок, с конкретными результатами к 2030 и 2036 годам. <…> Для эффективной реализации совместной деятельности создан межведомственный координационный совет, в который вошли представители всех участников соглашения", - говорится в сообщении.

Как подчеркнула замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, подписание соглашения является важным шагом, и совместная работа позволит создавать собственные инновации мирового уровня. Отмечается, что стороны договорились о совместной работе по формированию национального портфеля перспективных инноваций в фармацевтической индустрии. Ожидается, что инновационные препараты будут ориентированы как на обеспечение потребностей внутреннего рынка, так и на экспорт в дружественные страны. "В рамках реализации соглашения нами будут проанализированы перспективные направления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также оценены перспективы изучения биомишений и разработок новых лекарственных препаратов, востребованных системой здравоохранения", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева.

По словам генерального директора АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николая Колпакова, также планируется пригласить к участию в работе совета Федеральное медико-биологическое агентство, Российскую академию наук, госкорпорацию "ВЭБ.РФ", Российский научный фонд, а также другие институты развития, экспертные подведомственные учреждения, научные организации, вузы и отечественные фармацевтические компании.

"Общими усилиями нам важно сейчас предложить производителям фарминноваций актуальные меры поддержки. Комплексный подход к развитию отрасли уникален, и мы уверены, что он позволит отечественной инновационной фармацевтической продукции увеличить свою долю на национальном рынке госзакупок оригинальных лекарственных средств в период до 2030 года и продолжить этот рост в перспективе", - подытожила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, чьи слова приводит пресс-служба.