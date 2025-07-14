В Москве обсудят новые решения и вызовы для спутниковой связи до 2035 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Инновационные подходы и оценка развития отрасли спутниковой связи будут обсуждены на 30-й международной конференции операторов и пользователей космических телекоммуникаций SATCOMRUS 2025 в Конгресс-центре МГТУ им. Баумана со 2 по 3 октября 2025 года. Участниками мероприятия станут гендиректор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

"Перед конференцией стоит две задачи. Первая - оценить, как появившиеся новые технологии повлияют на развитие отрасли и на рынок услуг спутниковой связи в десятилетней перспективе. И вторая - понять, какие технологические решения нужны отрасли до 2035 года. Это нужно и для того, чтобы в области импортозамещения перейти от догоняющего сценария развития к опережающему", - отметил генеральный директор "Космической связи" Алексей Волин.

Кроме того, в рамках сессий участники обсудят условия и преимущества выхода на новые рынки, покрытие космическими сервисами Арктической зоны и обеспечение бесшовного цифрового пространства в РФ, которое бы объединило возможности телекоммуникационных, навигационных и ДЗЗ-систем.

Также будут определены ключевые глобальные тренды в сфере и рассмотрена роль государства в новой космической гонке. Отдельными темами мероприятия станут вопросы обновления инфраструктуры, создания собственного ПО, обеспечения универсальности и взаимозаменяемости решений.

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