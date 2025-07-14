Арктический плавучий университет начал океанологические работы в Баренцевом море

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ-2025) начала океанологические исследования на севере Баренцева моря, ученые приступили к работам на разрезе от острова Нортбрука Земли Франца-Иосифа до залива Русская Гавань Новой Земли. Об этом сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" руководитель экспедиции Александр Сабуров.

Разрез - линия с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды.

"Запланировано провести 14 океанологических станций на разрезе от острова Нортбука, это Земля Франца-Иосифа, до Русской Гавани на Новой Земле, причем больше половины этих станций будут комплексными, то есть на них будут проведены гидрофизические, гидрохимические и гидробиологические исследования. Мы надеемся, что разрез пройдет хорошо, тем более что погода ожидается довольно благоприятная, без резких порывов ветра, высота волны в пределах одного метра. Мы надеемся, что типичная пасмурность и, возможно, небольшие осадки не помешают нашим ученым удачно выполнить все запланированные работы", - сказал Сабуров.

Эти исследования важны для изучения как распространяются водные массы из Атлантики в Баренцевом море в контексте климатических изменений. В каждой точке исследователи опускают до дна моря розетту с батометрами, которые производят забор воды на разной глубине, приборы измеряют температуру и соленость.

"Ожидаем увидеть наш объект исследования, это ветви атлантических вод. В этом рейсе у нас расширенная программа по сравнению с предыдущими годами. На данном разрезе будут проводиться отборы проб на фитопланктон и на зоопланктон. Помимо этого будут отбираться пробы для гидрохимических анализов на кислород, биогенные элементы, хлорофилл А, это один из пигментов фитопланктона, - пояснила ТАСС океанолог Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анна Весман. - С помощью подводного комплекса мы будем измерять глубину фотического слоя в море, и будем пробовать новое оборудование. Это подводный зонд, который позволяет нам измерять концентрацию углекислого газа в воде и в воздухе параллельно. Эти исследования будут проводиться у нас впервые".

Фотический слой - это часть водной толщи, куда проникает солнечный свет. Планируется, что работы на разрезе займут около суток. В ходе экспедиции всего запланировано провести три больших океанологических разреза. Как уточнила Весман, если позволят погода и ледовые условия, океанологи намерены сделать также короткие разрезы, чтобы уточнить схему течений в данном районе Баренцева моря и посмотреть затоки воды через желоб между островом Виктория и Землей Франца-Иосифа.

О рейсе АПУ

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.