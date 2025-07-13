На Иссык-Куле применили подводные дроны для изучения затопленного города

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 13 июля. /ТАСС/. Группа российских ученых, прибывших в Киргизию в составе экспедиции под эгидой Русского географического общества для изучения затопленного поселения в озере Иссык-Куль, применила при проведении работ подводные дроны. Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиции РГО, сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков.

"Подводные дроны позволяют нам вести съемку под водой, проводить разведки", - сказал он. Российские ученые также используют прибор для "составления планов под водой", поскольку это гораздо менее затратно, чем работа водолазов.

"Мы хотим отработать те методики, которые позволяют исследовать памятник до того, как начать его раскапывать. Это заставляет нас учиться придумывать методы, которые позволяют сначала максимум информации снять с памятника, не разрушая его раскопками. Мы как раз сейчас над этим работаем. И один из этапов под эгидой РГО - очень интересный проект. Совместно с ребятами-технарями из Москвы и Санкт-Петербурга мы используем роботов для подводных работ, которые нам позволят ускориться", - пояснил глава экспедиции.

В состав российской экспедиции также входят ученые-дендрохронологи, изучающие "годовые кольца деревьев с целью получения датировок". "Это важно для археологии, потому что дендрохронология - наиболее четкий и точно датирующий метод в археологии. То есть, мы знаем год гибели дерева, и по годовым кольцам, соответственно, можем вычислить дату постройки какого-либо объекта и так далее", - продолжил он.

На Иссык-Куль приехали из России и палеосейсмологи. "В этом регионе изучение археологии без палеосейсмологов не так интересно, поскольку меня как археолога, например, в первую очередь интересует именно то взаимодействие, которое ландшафт оказывал на человека и человек на ландшафт. Мы сейчас сидим недалеко от затопленного города, памятника археологии, который находится под водой. Он погиб, ушел под воду в результате сейсмической деятельности, какой-то сейсмической катастрофы", - отметил российский ученый.

Затопленное поселение, существовавшее в X-XIII веках, находится на глубине примерно 5 м в районе села Тору-Айгыр на расстоянии примерно в 1 км от береговой линии. Его длина составляет около 5 км, а ширина - 1 км. Экспедиция РГО, посвященная юбилею Петра Семенова-Тянь-Шанского, прибыла на Иссык-Куль для изучения причин гибели этого древнего города.