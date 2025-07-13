Эксперт Аннинский: из-за метеоусловий может снизиться число медуз летом

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Численность медуз летом 2025 года может быть ниже обычной вследствие погодных условий в весенний период, но на состоянии популяции может сказаться и то, насколько удачными для обитающих в Черном море видов были предыдущие годы. Такой прогноз озвучил ТАСС ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН, кандидат биологических наук Борис Аннинский.

Ситуация с медузами на курортах Черного моря обострилась в последние годы: туристы и специалисты отмечают большое количество желетелых в прибрежных водах, в том числе скопления крупных корнеротов, прикосновения которых вызывают химические ожоги с раздражением кожи и жжением. Однако на данный момент сезонного роста численности пока не фиксируется.

"Этот год в российском Причерноморье несколько необычный: холодная весна и отсутствие осадков - это все неблагоприятно для зоопланктона. Вероятно, можно ожидать понижения биомассы планктонных организмов до уровня ниже среднегодового. Идеальный погодный вариант, на мой взгляд, для успешного развития популяции - холодная снежная зима, теплая дождливая весна и умеренно жаркое лето", - рассказал Аннинский.

Прошедшая зима в причерноморских регионах была мягкой даже для юга России, а в середине марта в Краснодарском крае и на Крымском полуострове стояла аномально теплая погода. Однако в апреле пришли заморозки, несколько раз выпадал снег. После этого осадки практически прекратились, начало теплеть, а в последние недели установилась жара.

Другие факторы

Аннинский отметил, что на численность любого вида влияет целый комплекс факторов. В том числе - и на обитающих в Черном море медуз аурелий (Aurelia aurita) и корнеротов (Rhizostoma pulmo). Распределение медуз в море существенно зависит от гидрологического режима, в том числе и периодических явлениями апвеллинг - этот процесс, вынос глубинных холодных вод на поверхность под влиянием ветров определенной направления, в начале лета ярко проявил себя у Крыма, где привел к проникновению холодных вод в прибрежные акватории.

"Гипотетически, любая интенсификация водообмена в море не может не привести к тому, что станут лучше условия для развития всех видов планктона, поскольку этот процесс обеспечивает поступление питательных веществ в те слои моря, где они обычно в дефиците. А это, соответственно, должно приводить к повышению продуктивности всего планктонного сообщества, в том числе медуз", - пояснил собеседник агентства.

Однако, подчеркнул ученый, популяции обоих причерноморских видов полностью обновляются каждый год: медузы проходят сложный путь развития, начиная свою жизнь в виде микроскопических яиц и затем личинок, затем превращаясь в полипы на дне моря, а уже из них появляются собственно медузы, обитающие в водной толще. При этом Aurelia aurita - это вид, который любит более прохладную среду, а Rhizostoma pulmo - более теплую.

"И так получилось, что значимое влияние на популяции этих видов в последние годы оказало потепление и такие эксцессы, как подрыв дамбы Каховского водохранилища, который привел к выбросу в Черное море огромного количества воды, обогащенной биогенными элементами, необходимыми для развития одноклеточных водорослей и, в конечном счете, всего зоопланктона. Это привело к тому, что в прошлые годы популяция корнерота выросла, а аурелии - сократилась. В этом сезоне свое влияние, вероятно, оказывает и нефтяное загрязнение вдоль линии южного берега Крыма", - уточнил Аннинский.

Он сделал вывод, что, исходя из таких предпосылок, в этом году популяция корнерота по-прежнему может находиться в более выигрышном состоянии, а популяция аурелии - не иметь потенциала для активного развития.

"Хотя нельзя исключать, что на других участках дна сохраняется большое число полипов аурелии, которые дадут всплеск популяции в последующие годы, в случае более холодной зимы", - добавил собеседник агентства.

Ситуация с медузами в Черном море

Как ранее ТАСС сообщали ученые ФИЦ ИнБЮМ и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, в последние годы в прибрежных водах около российских курортов отмечается рост популяции корнеротов. Это связано с тем, что в последние десятилетия оказался нарушен механизм регуляции численности этих морских существ в Черном море: их естественный конкурент - это мелкие пелагические рыбы, популяции которых сократилась из-за глобального потепления и вылова в слишком больших количествах.

Кроме того, в 2024 году взрывной рост численности Rhizostoma pulmo фиксировался на месяц раньше обычного - уже в начале июля. При этом значительная часть медуз достигала довольно больших размеров. Ситуация усугублялась и тем, что у этого вида, в отличие от аурелий, по всему эпителию распределены жгучие стрекательные клетки, и прикосновение к корнеротам, особенно у ротовых лопастей и щупалец, вызывает жжение на коже.

Ученые связывали резкий рост численности в прошлом июле с аномально теплым летом, когда вода почти на месяц раньше прогрелась до температуры, которая благоприятна для размножения, и корнероты подошли к берегу на "брачный сезон".