В РФ начали отбор донных осадков на радиоактивность в Баренцевом море

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. Ученые экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) начали отбор донных отложений в Баренцевом море для изучения радиоактивности. Как сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Евгений Яковлев, донные осадки накапливают радионуклиды, и их изучение поможет понять, насколько загрязнена западная часть Российской Арктики.

"Мы занимаемся изучением радиоактивности, а донные осадки - это как раз та среда, где радиоактивность активно накапливается. Донный осадок формируется из взвесей, которые есть в морской среде, и выступает в качестве аккумулирующей среды. Радиоактивность здесь выступает одним из приоритетных загрязнителей окружающей среды в Арктике, поскольку Арктика в свое время подверглась сильному радиационному воздействию. Поэтому, чтобы оценить текущее радиоэкологическое состояние арктической экосреды, донные осадки являются хорошим депозитарием являются и хорошо подходят для наших задач", - сказал Яковлев.

Исследования в Баренцевом море начались в 2019 году в ходе проекта "Трансарктика", затем были продолжены в рамках АПУ. "Арктика становится чище, это радует, поскольку новых источников загрязнения радиационного воздействия нет, Арктика сама очищается", - отметил ученый.

Но при этом существует опасность повторного загрязнения в результате таяния ледников, где осаждались техногенные радионуклиды после испытаний ядерного оружия на Новой Земле. Ледники постепенно выносят радиоактивные соединения, происходит их сброс в море, где они накапливаются как раз в донных осадках.

"В этом году мы в план поставили себе посмотреть донные осадки как раз вот во фронтальных зонах разгрузки ледников, в зонах абляции, чтобы посмотреть, действительно ли сохраняется тенденция увеличения техногенной радиоактивности. Если сохраняется, то мы поставим это на карандаш и на мониторинг эти работы", - добавил Яковлев.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.