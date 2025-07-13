В Челябинске создали первый в РФ стенд для испытания труб диаметром до 1 220 мм

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали первый в России стенд для испытания труб диаметром до 1 220 мм. Он позволяет проводить исследования прочности труб большого диаметра, их ресурса, стойкости к внешним механическим нагрузкам и сейсмическим воздействиям, сообщил ТАСС профессор ЮУрГУ Дмитрий Ардашев.

Разработка челябинских ученых будет востребована производителями нефтегазового оборудования, а также компаниями, которые это оборудование эксплуатируют.

"Впервые в России изготовлен стенд для испытания на изгиб, долговечность и так далее труб диаметром до 1 220 миллиметров. Он уникален не только величиной, но и номенклатурой испытаний, имитирующих самые разнообразные воздействия на трубу при помощи специальных следящих гидроприводов. Результат - прогноз безопасности нефтепроводов и перечень аварийных рисков вплоть до точных дат поверки и поправочных коэффициентов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для создания стенда используется 85% российских и 15% немецких комплектующих. Основным компонентом стенда являются следящие гидроприводы, созданием и организацией производства которых занимается коллектив ученых ЮУрГУ. В стенде используются 8 следящих гидроприводов с гидростатическими направляющими.

Проект запущен в сотрудничестве с ООО "Уральский инжиниринговый центр".