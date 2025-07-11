В Тамбовской области хотят создать кампус мирового уровня по агробиотехнологиям

ТАМБОВ, 11 июля. /ТАСС/. Создать агробиотехнологический кампус мирового уровня планируют власти Тамбовской области при поддержке Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Москве с президентом Российской академии наук, академиком РАН Геннадием Яковлевичем Красниковым обсудил научно-технологическое развитие Тамбовской области и возможность создания у нас агробиотехнологического кампуса мирового уровня", - рассказал Первышов.

Он отметил, что базе Мичуринского государственного аграрного университета проводятся исследования в области генетики, селекции и биотехнологии. Кроме того, серьезный научный потенциал имеют Державинский университет и Тамбовский государственный технический университет. "Создание в нашем регионе исследовательского и инженерного корпусов совместно с потенциалом наукограда могли бы стать мощным импульсом в научно-техническом развитии", - отметил врио главы региона.

По словам Первышова, в ходе встречи также обсуждалась необходимость проработки научной составляющей в будущей особой экономической зоне региона.