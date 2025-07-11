Обнаружены ранее неизвестные русла древних рек подо льдами Восточной Антарктиды

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Европейские и китайские геологи обнаружили при помощи радаров большое число русел древних рек, которые долгое время текли по поверхности Восточной Антарктиды до начала оледенения ее поверхности, что произошло 34 млн лет назад. Их открытие поможет ученым более точно прогнозировать характер движения покрывающих эти русла ледников, сообщила пресс-служба британского Даремского университета.

"Рельеф Антарктиды, скрытый под толстым слоем льда, представляет собой один из самых загадочных и интересных для изучения объектов в Солнечной системе. Когда мы начали изучать его радарные снимки, мы обнаружили множество плоских речных равнинных участков. Их первозданный облик свидетельствует о том, что ледники не разрушают, а сохраняют подобные формы рельефа, что влияет на дальнейшее движение льда", - пояснил научный сотрудник Даремского университета (Великобритания) Ги Паксман, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи под руководством профессора Даремского университета (Великобритания) Стьюарта Джеймисона уже много лет изучают подледный рельеф Восточной Антарктиды. В частности, два года назад им удалось обнаружить в окрестностях ледников Тоттена и Денмена несколько русел древних рек. Это открытие стало возможным благодаря получению радарных снимков поверхности Антарктиды в рамках программ RADARSAT и ICECAP.

В последующие годы ученые провели аналогичные замеры для других восточных регионов побережья Антарктиды, охватив участок длиной в 3,5 тыс. километров и шириной в несколько сотен километров. Это позволило исследователям построить карту рельефа южного континента, охватывающую пространство между Землей Принцессы Елизаветы и Землей короля Георга V, и выявить большое число ранее неизвестных русел древних рек.

По текущим оценкам геологов, эти реки возникли уже после разделения Восточной Антарктиды и Австралии, что произошло 80 млн лет назад. Их движение по поверхности южного материка привело к появлению характерных плоских речных равнин, которые были покрыты ледниками примерно 34 млн лет назад, когда климат Земли резко изменился в результате открытия пролива Дрейка и разделения Южной Америки и Антарктиды.

Открытие большого числа подледных речных равнин стало неожиданностью для геологов, так как ученые до этого считали, опираясь на наблюдения за последствиями оледенения в Северном полушарии, что движение ледников обычно приводит к быстрому разрушению подобных форм рельефа. Их обнаружение под ледовым щитом Антарктиды свидетельствует о том, что полярные ледовые шапки далеко не всегда оказывают мощное разрушающее действие на покрываемые ими материки, подытожили исследователи.