В Арктическом плавучем университете начали исследование адаптации участников к Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июля. /ТАСС/. Ученые начали исследование адаптации к Арктике участников рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2025), рейс проходит на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Как сообщила ТАСС с борта судна старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) Александра Елфимова, это комплексное исследование, у участников берут анализы биологических жидкостей, смотрят вариабельность сердечного ритма и оценивают психоэмоциональное состояние.

"Сегодня у нас первый день исследования, 17 человек, все активно участвуют. Мы собираем кровь, образцы слюны и мочи, мы меряем вариабельность ритма сердца, - сказала Елфимова. - Переживали, что будет качка, и будет микроскоп плохо фокусироваться, но все отлично".

"Профессор Молчанов" уже вышел из Белого в Баренцево море, идет на север Новой Земли.

Исследователи планируют выявить индивидуальные изменения гормональных и иммунных показателей, а также вегетативной регуляции ритма сердца участников экспедиции в течение рейса. Это поможет выделить основные типологические реакции адаптации в зависимости от исходного состояния обследуемых, позволит оценить возможные риски срыва адаптации и определить необходимость разработки профилактических мер для повышения адаптационного резерва участников морских арктических экспедиций.

Кроме того, результаты исследования могут стать основой для разработки дополнительных критериев при профотборе для работы в арктических условиях, а также для разработки профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья работающего населения Арктики.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.