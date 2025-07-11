Российский научный фонд поддержит 17 проектов ученых в рамках конкурса мегагрантов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский научный фонд подвел итоги двух конкурсов мегагрантов, в рамках которых поддержку со стороны РНФ получили 14 проектов фундаментальных и поисковых научных исследований под руководством зарубежных ведущих ученых, а также три проекта, имеющих прикладную направленность. Победители этих конкурсов будут ежегодно получать по 20-50 млн и 30-80 млн рублей на реализацию фундаментальных и прикладных проектов соответственно, сообщила пресс-служба РНФ.

"Когда мы проводили этот конкурс, одной из наших ключевых задач было сохранение преемственности, использование лучших практик Министерства науки и высшего образования России и их интеграция в систему конкурсного отбора РНФ", - заявил заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов, чьи слова приводит пресс-служба фонда.

Как отмечается в сообщении, новый конкурс мегагрантов был запущен в феврале 2025 года. В общей сложности на участие в фундаментальной части этого конкурса было подано 230 заявок от 127 научных организаций из 35 субъектов РФ. Для участия в прикладной части конкурса было подготовлено 27 технологических предложений от квалифицированных заказчиков, для реализации которых были заявлены проекты под руководством ведущих ученых из 16 стран, в том числе из Китая, Белоруссии, Казахстана, Германии, CША, Великобритании и Турции.

Победители фундаментальной части конкурса мегагрантов будут изучать то, как ведет себя свет в новых фотонных интегральных схемах и волоконных световодах, разрабатывать углеродные наноструктурированные материалы, электролиты для аккумуляторов и онкопрепараты, а также изучать механизмы старения клеток, болезней сердечно-сосудистой системы и причины возникновения экстремальных погодных явлений.

В свою очередь победители прикладной части конкурса мегагрантов займутся разработкой инновационной клеточной терапии для лечения аутоиммунных заболеваний, высокопрочных марок стали для биомедицинских и инженерных применений, а также новых композитных материалов для промышленных, инфраструктурных и транспортных объектов.

В число победителей в фундаментальной части конкурса вошли научные коллективы из Университета ИТМО, институтов РАН, МГУ имени Ломоносова, а также Балтийский федеральный университет, "Сколтех" и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Разработкой прикладных проектов займутся специалисты из НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, Белгородского государственного исследовательского университета и Донского государственного технического университета.