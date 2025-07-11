На российских полях начались испытания комбайнов с ИИ и машинным зрением

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первую в России систему параллельного вождения комбайнов с машинным зрением и искусственным интеллектом начали испытывать на полях. Она позволяет убирать урожай даже при проблемах со связью и навигацией, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Прогресс агро".

"Когда есть проблемы с качеством GPS-сигнала и имеющееся оборудование начинает работать с погрешностью, на помощь приходит ИИ и видеокамеры. В режиме онлайн идет обработка видеопотока, строится прямая линия, вдоль которой необходимо двигаться технике и система параллельного вождения корректирует положение техники на поле. Благодаря такой технологии мы не теряем в производительности техники, у нас не ухудшается качество выполнения операции. После тестирования оборудования на комбайнах планируем попробовать его на тракторах в предпосевной подготовке и севе", - заявил руководитель проекта по научно-технической деятельности "Прогресс агро" Павел Нефедов, чьи слова приводятся в сообщении.

Системы параллельного вождения широко используются в сельском хозяйстве и прежде всего основываются на GPS и ГЛОНАСС-навигаторах, которые обеспечивают высокоточную работу сельхозтехники. Установленные станции обеспечивают сантиметровую точность, что значительно улучшает не только процесс сева, но и междурядную культивацию, уборку урожая и другие агротехнические операции. Это способствует облегчению труда механизаторов, повышению точности уборки, экономии времени, снижению затрат на топливо и уменьшению нагрузки на технику.

Однако, в процессе работы с навигационными системами, специалисты компании столкнулись с трудностями, связанными с помехами в работе GPS и ГЛОНАСС-сигналов. В связи с этим компания начала тестировать новую технологию, в основе которой лежит видео с камер, установленных на комбайне. Эти камеры позволяют машине "видеть" край обработки поля и подруливать в нужном направлении, что позволяет повысить точность движения техники без постоянного вмешательства механизатора. Эта российская разработка в настоящее время является экспериментальной, но первые результаты уже показывают, что система может значительно улучшить работу сельхозтехники, обеспечив еще более высокую точность.

Тестирование проводится в сотрудничестве с Кубанским государственным аграрным университетом (КубГАУ). В настоящее время, в ходе уборки рапса и пшеницы, компании совместно с университетом предстоит дать объективную оценку результатам эксперимента и сравнить их с контрольными полями, чтобы понять, насколько экономически целесообразна данная модель.

"Ключевым моментом здесь является подход с практической точки зрения: как новые технологии работают в поле, как они себя ведут в наших погодных условиях и на разных культурах. Также важно учитывать, как система функционирует в условиях слабой видимости, при недостаточном освещении или запыленности", - добавил Евгений Труфляк, заведующий кафедрой эксплуатации технического сервиса (КубГАУ).