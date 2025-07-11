Ученые и инноваторы Подмосковья смогут получить грант в размере 10 млн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций стартует в Московской области с 14 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В регионе действует поддержка научных, научно-технических и инновационных проектов, которые имеют особое значение для региона. Для помощи в их реализации на конкурсной основе предоставляется грант, размер которого составляет 10 млн рублей. Подать заявку на его получение можно до 17 августа включительно", - пояснила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что финансовая поддержка будет предоставляться на реализацию особо значимых для региона проектов. Среди условий получения грантовой поддержки - регистрация организации на территории Московской области, минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем - 20% от суммы гранта.

"Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить на сайте Мининвеста Подмосковья. Подать заявку можно через электронные платформы документооборота. Дополнительные консультации доступны по телефону: +7 (495) 136 99 09", - заключили в пресс-службе.