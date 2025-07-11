Ученый Гроховский: замеченный над Уралом метеор не несет опасности

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Замеченный в небе над Челябинской областью метеор является частым явлением и не несет опасности для людей, сообщил ТАСС ученый, руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета Виктор Гроховский.

Метеор был замечен в небе над Челябинской областью в ночь на 11 июля, небесное тело появилось внезапно и быстро исчезло, как сообщили местные СМИ со ссылкой на видео участника любительского проекта автоматизированного наблюдения за ночным небом Starvisor.

"У нас падения постоянно происходят на земле, поэтому ничего удивительного. Ответ [на то, почему метеоры замечают именно в Челябинской области] простой - у нас на Урале большая сеть болидная, которая в состоянии следить за небом, а в других районах России нет, [лишь] на юге еще есть такая сеть. У нас есть камеры Starvision, любители сами поставили и следят за метеорами, за всем, что происходит в небе", - пояснил Гроховский, отметив, что опасности для людей явление не несет.

Собеседник агентства также уточнил, что метеор мог пролетать не обязательно над Челябинской областью, установление локализации может занять несколько суток. "Нет никакой гарантии, что он в Челябинской области вообще приземлился, пока мы не имеем расчетных данных еще - мог и в Курганскую, и в Свердловскую область [лететь]. Пока мало данных для обработки", - сказал он.