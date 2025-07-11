В СевГУ рассказали, когда начнутся испытания разрабатываемого препарата от рака

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники Севастопольского государственного университета и их партнеры планируют в течение пяти лет приступить к клиническим испытаниям нового препарата для борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщил ТАСС директор Института перспективных исследований СевГУ Максим Евстигнеев.

"На данном этапе СевГУ вошел в число участников научного центра мирового уровня "Новые материалы специального назначения", который выполняет задачи государственной программы научно-технологического развития. Финансирование по этой программе составит примерно 16 млн рублей в год, и к 2029 году мы должны сертифицировать технологию как медицинскую и подготовить ее для этапа клинических испытаний", - сказал Евстигнеев.

Он уточнил, что предлагаемое командой ноу-хау - это комбинация стандартных противоопухолевых антибиотиков, в том числе используемых на последних стадиях рака, и наночастиц углерода таким образом, чтобы повысить эффективность противораковой терапии.

"С 1990-х годов мы вели фундаментальные исследования, накоплены лабораторные апробации, публикации - теоретическая база. Сейчас, спустя 30 лет, мы рискнули трансформировать наши многолетние наработки в прикладную технологию. В ближайшие годы мы должны провести целый ряд сертификационных исследований: физико-химических, клеточных, испытания на животных. Кроме того, нужно адаптировать технологию для производства, то есть найти те наночастицы, которые не только будут эффективно усиливать воздействие антибиотика на опухоль, но и уже имеются в коммерческом доступе - то есть их будет легко включить в производственный процесс", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что параллельно с этими этапами работы будет идти поиск промышленного партнера, вместе с которым в 2029 году планируется начать клинические испытания.