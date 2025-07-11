В моделях оценки влияния загрязнения воздуха на человека нашли грубые ошибки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалист института инженерной и экологической безопасности Тольяттинского государственного университета Александр Ишматов выдвинул концепцию, предлагающую пересмотреть международные стандарты загрязнения воздуха, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Ученый полагает, что загрязнение воздуха еще опаснее, чем принято считать.

"В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) требуют пересмотреть международные стандарты, так как обнаружены фундаментальные ошибки в современных математических моделях оценки влияния загрязнения воздуха на здоровье человека", - отметили в пресс-службе.

Результаты исследования показали, что используемые крупнейшими мировыми организациями и регуляторами (Всемирная организация здравоохранения, национальные агентства по охране окружающей среды и др.) математические модели оценки доз вдыхаемых частиц содержат фундаментальную ошибку, что приводит к серьезной недооценке рисков для 80% населения Земли, живущего в зонах с т. н. "триггерными" климатическими условиями.

"Базовые принципы современной аэрозольной дозиметрии ошибочны из-за математического упрощения, сделанного десятки лет назад на ранних этапах развития из-за ограничений вычислительных мощностей. Это упрощение заключается в том, что все расчеты ведутся для нормальных внешних климатических условий: температура 22 градуса и влажность 60%. Для всех других условий предполагается, что нос мгновенно кондиционирует любой воздух до 37 градусов и 99,5% влажности, но это в корне неверно", - отметил Ишматов, которого цитирует пресс-служба.

Ключевое открытие исследования Ишматова - явление спонтанной конденсации, которое возникает при вдыхании холодного (ниже 20 градусов) или влажного воздуха. Это приводит к пресыщению водяного пара и резкой конденсации воды на поверхности частиц, и даже самые мелкие частицы начинают расти в размерах. Например, субмикронные наночастицы дыма и выхлопных газов, считающиеся относительно безобидными, потому что они не задерживаются в лёгких и почти полностью выдыхаются обратно, могут увеличиваться в десятки раз прямо во время вдоха внутри дыхательных путей.

Ишматов обращает внимание на то, что разные регионы планеты из-за климатических особенностей могут сталкиваться с различным уровнем риска даже при одинаковых уровнях загрязнения воздуха, при этом холодные регионы находятся в высокой зоне риска. Выводы опубликованы в журнале Science of the Total Environment.