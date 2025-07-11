Росатом запустил программу "Я видел квантовый компьютер!"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Росатом запустил программу под девизом "Я видел квантовый компьютер!". Как сообщает пресс-служба "Росатом квантовые технологии" (РКТ), участники программы - представители атомной отрасли и компаний-партнеров - смогут познакомиться с работой самого мощного российского квантового вычислителя.

Ознакомление с российским 50-кубитным квантовым компьютером на основе ионов иттербия предполагает серию мероприятий с посещением лаборатории Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), где находится квантовый вычислитель, а также дискуссиями о мировых и российских научных разработках в области квантовых технологий. Программа "Я видел квантовый компьютер!" - это уникальная возможность познакомиться "лично" с ионным квантовым компьютером для "квантовых амбассадоров", в числе которых - ярко проявившие себя молодые исследователи, руководители и ведущие специалисты организаций атомной отрасли, а также крупнейшие индустриальные партнеры, готовые принимать активное участие в отечественном квантовом проекте, организатором которого выступает госкорпорация "Росатом", отмечается в сообщении РКТ.

"На наших глазах "кванты" становятся частью бизнес-повестки крупнейших корпораций. Стратегически мыслящие руководители и эксперты из различных сегментов экономики учатся их применению, формулируют "квантовые" задачи. И, конечно, для таких энтузиастов очень важно увидеть своими глазами действующие российские квантовые вычислители и другие достижения российского квантового проекта", - цитируются в сообщении слова директора по квантовым технологиям Росатома Екатерины Солнцевой.