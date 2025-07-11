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В России ИИ начал генерировать модели цифровых микросхем

Проект выполнил научно-исследовательский институт "Квант"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские ученые разработали технологию генерации моделей цифровых микросхем с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Аванпроект "Синтезатор-А" выполнен научно-исследовательским институтом "Квант". Его цель заключалась в исследовании возможности и перспектив создания технологии генеративного дизайна RTL-моделей цифровых микросхем (СБИС и ПЛИС) с применением коммуникативных агентов на основе больших языковых моделей. Полученные результаты предварительных экспериментальных исследований позволяют надеяться на получение отечественных результатов, не уступающих ведущим зарубежным решениям", - говорится в сообщении.

Теперь разработчики могут формулировать свои требования на русском языке, в результате проектирование цифровых микросхем может стать более удобным. Это потенциально позволит внедрять инновации, увеличивать сложность изделий, снижать временные и материальные затраты на их проектирование, считают в фонде.

"Совместное применение больших языковых моделей и коммуникативных агентов является одним из перспективных направлений машинной генерации описания СБИС и ПЛИС. С помощью них становится возможным декомпозировать задачу на проектирование архитектуры модулей, реализацию модулей в исходных кодах, реализацию модульного тестирования и так далее. Агенты, взаимодействуя с моделями и друг с другом, могут генерировать исходный код и запускать его тестирование автоматически, без участия разработчика, повышая качество", - отметил руководитель Центра искусственного интеллекта ФПИ Руслан Бакеев, чьи слова приводятся в сообщении.

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