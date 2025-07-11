Эксперт НовГУ объяснил, почему элайнеры эффективнее брекетов для коррекции прикуса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета сравнили эффективность элайнеров и брекетов для коррекции прикуса и положения зубов. Исследование проводилось в течение двух лет при участии в нем 53 пациентов, сообщила ТАСС одна из авторов исследования Дария Пашкова.

"Сейчас для коррекции зубочелюстных аномалий применяют современные ортодонтические технологии: съемные элайнеры - индивидуальные каппы, и несъемные брекет-системы. До лечения исследуемых элайнерами кариесрезистентность была высокой, но через шесть месяцев наблюдения и по окончанию лечения показатель достиг среднего значения. В случае с брекет-системами на старте лечения устойчивость к кариесу была низкая у всех пациентов, к окончанию - имела средние значения. В комплексном лечении значительные достоинства имеет использование элайнеров. Важным их преимуществом является то, что методика не создает препятствий для поддержания гигиены полости рта, что ускоряет процесс реабилитации пациента после хирургического вмешательства. Также она более удобная и комфортная для использования пациентами", - рассказала Пашкова.

Исследователи провели сравнительный анализ эффективности двух видов технологий. Оценивали их возможности коррекции аномалий положения зубов, нормализации соотношения зубных дуг и их формы. Исследование проводилось в течение двух лет при участии в нем 53 пациентов. Возраст обследуемых составил от 18 до 40 лет. С помощью элайнеров лечение получал 31 человек, другие 22 - с помощью брекетов.

У всех пациентов, принявших участие в исследовании, имелись аномалии положения зубов, аномалии соотношения зубных дуг, сужения верхней и нижней челюсти и другие. Всем пациентам были сделаны рентгенологические снимки полости рта, дана оценка уровня индивидуальной гигиены полости рта, устойчивости эмали к кариесу, а также психоэмоционального статуса пациентов", - пояснила Пашкова.

Степень индивидуальной гигиены полости рта для каждой из групп оценивали по трем уровням: плохой, удовлетворительный и хороший. Доля пациентов с плохим уровнем гигиены для группы с элайнерами и брекетами составили 29% и 37% соответственно. Удовлетворительный уровень наблюдался у 45% в обоих случаях, а хороший - 26% и 18% соответственно. Психоэмоциональное состояние оценивали по тесту Спилберга-Ханина по двум показателям, - ситуативной и личностной тревожности.

"У всех пациентов с брекетами ситуативная тревожность была выше по сравнению с группой с элайнерами как до лечения, так и после лечения", - отметила исследователь. Личностная тревожность до лечения пациентов элайнерами была выше, чем с несъемными системами, но после лечения стала меньше по сравнению с другой группой. Также на этапе активного ортодонтического лечения был проведен опрос, в котором удовлетворенность выбора аппаратуры на элайнерах превысила показатель удовлетворенности на брекетах.